В КЧР накрыли подпольный цех по переделке оружия

12 Май 2020 2020-05-12T17:14:28+03:00

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Правоохранительные органы обнаружили цех по переделке и изготовлению огнестрельного оружия. Семь мастеров работали в частном доме в селе Учкекен Карачаево-Черкесии, их подозревают в организации дела. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В операции участвовали сотрудники МВД по КЧР вместе с ФСБ России и Росгвардией. Как отмечает Волк, мужчины переделывали и сбывали огнестрельное оружие, а также боеприпасы.

Организаторов взяли с поличным. Сотрудники правоохранительных органов купили у злоумышленников семь пистолетов и карабин. Экспертиза показала, что оружие пригодно для выстрелов.

По факту открыли уголовное дело по статье 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и статье 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ. Три фигуранта дела под стражей, один под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU