Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по COVID - 19

12 Май 2020 2020-05-12T17:38:24+03:00

Ситуация с коронавирусом в нашем регионе остаётся непростой, но, вместе с тем, стабильной.

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Губернатор Ставрополья 12 мая сообщил об изменениях режима ограничений по COVID - 19 в крае. Владимир Владимиров отметил, что ситуация с коронавирусом в нашем регионе остаётся непростой, но, вместе с тем, стабильной.

При этом он сообщил, что динамика заболеваемости, в целом, постепенно снижается.

Нет новых очагов инфекции. Растёт количество проводимых тестов. Это даёт возможность вводить некоторые послабления действующих ограничений. В первую очередь, они направлены на то, чтобы дать возможность людям работать.

Владимир Владимиров рассказал, что принято решение о запуске промышленных предприятий и строительных компаний, работа которых ранее была приостановлена на период нерабочих дней.

Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в крае возобновлены межмуниципальные пассажирские перевозки.

К работе уже приступили стоматологические кабинеты, салоны красоты, парикмахерские. Также открылись салоны связи, станции обслуживания автомобилей.

По словам губернатора Ставрополья дальнейшие решения будут принимать, исходя из текущей эпидобстановки и предписаний Роспотребнадзора. - Вводимые послабления, постепенное открытие отраслей экономики ни в коем случае не должны отбросить нас назад. Нельзя допустить нового роста заболеваемости, - отметил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день в регионе зафиксировано 1125 случаев коронавирусной инфекции. В тяжелом состоянии находятся 23 пациента. Всего в регионе умерли 21 человек.

Среди заболевших – 93 несовершеннолетних жителей края.

ИСТОЧНИК KP.RU