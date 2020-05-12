На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 1125 человек

12 Май 2020 2020-05-12T08:25:59+03:00

В крае от инфекции умерли 21 пациент

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На Ставрополье зафиксирован 21 летальных исход от коронавируса. Об очередной жертве сообщил 12 мая Владимир Владимиров.

За сутки в регионе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили еще у 41 человека. На сегодняшний день в крае зафиксировано 1125 пациентов с этим диагнозом.

Среди заболевших 93 несовершеннолетних жителей региона. По словам губернатора, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, что на Ставрополье до 17 мая действует режим обязательной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU