На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 1125 человек
На Ставрополье зафиксирован 21 летальных исход от коронавируса. Об очередной жертве сообщил 12 мая Владимир Владимиров.
За сутки в регионе диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили еще у 41 человека. На сегодняшний день в крае зафиксировано 1125 пациентов с этим диагнозом.
Среди заболевших 93 несовершеннолетних жителей региона. По словам губернатора, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, что на Ставрополье до 17 мая действует режим обязательной самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU