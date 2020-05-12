На Ставрополье от коронавируса скончался еще один человек

12 Май 2020 2020-05-12T08:15:18+03:00

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Печальную новость сообщил рано утром 12 мая губернатор Ставрополья. В регионе от коронавируса скончался еще один пациент.

Сколько лет было этому человеку и в каком населенном пункте он проживал, пока неизвестно.

Также Владимир Владимиров рассказал, что за сутки в крае диагноз подтвердили еще у 41 пациента. Количество зараженных достигло 1125 человек.

Среди заболевших 93 ребенка. По словам губернатора, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии. Напомним, что на Ставрополье до 17 мая действует режим обязательной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU