2020-05-12T08:15:18+03:00
Общество

На Ставрополье от коронавируса скончался еще один человек

Количество зараженных достигло 1125 пациентов
Ася АСРЯН
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В регионе действует режим обязательной самоизоляцииВ регионе действует режим обязательной самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Печальную новость сообщил рано утром 12 мая губернатор Ставрополья. В регионе от коронавируса скончался еще один пациент.

Сколько лет было этому человеку и в каком населенном пункте он проживал, пока неизвестно.

Также Владимир Владимиров рассказал, что за сутки в крае диагноз подтвердили еще у 41 пациента. Количество зараженных достигло 1125 человек.

Среди заболевших 93 ребенка. По словам губернатора, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии. Напомним, что на Ставрополье до 17 мая действует режим обязательной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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