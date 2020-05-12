На Ставрополье от коронавируса скончался еще один человек
Количество зараженных достигло 1125 пациентов
В регионе действует режим обязательной самоизоляцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Печальную новость сообщил рано утром 12 мая губернатор Ставрополья. В регионе от коронавируса скончался еще один пациент.
Сколько лет было этому человеку и в каком населенном пункте он проживал, пока неизвестно.
Также Владимир Владимиров рассказал, что за сутки в крае диагноз подтвердили еще у 41 пациента. Количество зараженных достигло 1125 человек.
Среди заболевших 93 ребенка. По словам губернатора, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии. Напомним, что на Ставрополье до 17 мая действует режим обязательной самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU