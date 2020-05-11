2020-05-11T20:00:36+03:00
Общество

После отмены карантина в Пятигорске заработают рынки и парикмахерские

Список предприятий, которые начнут работать с 12 мая, подготовили в администрации
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
ПятигорскПятигорскФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Пятигорске решением губернатора 12 мая снимается карантин и начинается масочный режим, при котором также сохраняется часть прежних запретов, касающихся въезда в город и выезда за пределы и не только.

Но, как рассказали в администрации курорта, с этого числа все-таки заработает ряд предприятий. Это организации/органы/бизнесмены, которые:

- занимаются экспертизой в сфере строительства, и архитектурно-строительным проектированием и контролем

- производят и поставляют стройматериалы и оборудование для строительных фирм

- производят государственный (муниципальный) надзор (контроль) и лицензирование

- производят машины и оборудование для проведения весенне-полевых работ

- принимают платежи (в том числе за "коммуналку")

- выпускают бумагу, бумажные изделия, занимаются полиграфией

- заключают договоры на оказание услуг связи и продают телефоны

- готовят призывников к службе

- производители и продавцы спецодежды

- оказывают услуги в области декоративного садоводства, озеленения

- продают необходимое для кассовых аппаратов, билетно-кассовых машин

- осуществляют микрофинансовую поддержку малому и среднему бизнесу края, учрежденные региональными властями

- оказывают неотложную стоматологическую помощь

Сюда же вошли, химчистки, прачечные, парикмахерские, салоны красоты, продуктовые рынки и медицинские организации всех форм собственности и МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После отмены карантина в Пятигорске заработают рынки и парикмахерские
В Пятигорске 12 мая снимают карантин
График работы пунктов выдачи спецпропусков в Ставрополе: день и адрес
На Ставрополье еще неделю сохранятся ограничения по коронавирусу
При взрыве гранаты на Ставрополье пострадали 15 человек
В КБР от коронавируса скончался четвертый пациент
В КЧР за сутки выявили 10 новых случаев заболевания коронавирусом
Ставрополье лидирует по числу нарушителей самоизоляции
На Ставрополье продлили режим обязательной самоизоляции
Число больных коронавирусом в Осетии выросло до 1723
Обвал в горах Дагестана отрезал от мира 7 сел
На Ставрополье коронавирус подтвердился еще у 34 человек
На Ставрополье следователи возбудили дело против мужчины, бросившего в соседей гранату
Появились кадры с шокирующего инцидента на Ставрополье
На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 18 мая
В Дагестане от пневмонии скончался пятый сотрудник МВД
В Пятигорске карантин планируют заменить на масочный режим
На Ставрополье водитель легковушки сбил ребенка
В Нефтекумске капитально отремонтируют водовод
На Ставрополье открыт новый госпиталь для пациентов с коронавирусом
На Ставрополье подтвержден первый случай заражения крымской геморрагической лихорадкой
В Ставрополе полицейский нашла на улице потерявшегося малыша
В Ставрополе рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
На Ставрополье 10 мая продуктовые наборы получили почти две тысячи человек
Ветераны на Ставрополье получили подарки от губернатора
На Ставрополье ограничения продлят ещё как минимум на неделю
Как в Ессентуках отметили юбилей Победы
На Ставрополье введут обязательный масочный режим
На Ставрополье опровергли слух о принудительных тестах на коронавирус