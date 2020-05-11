После отмены карантина в Пятигорске заработают рынки и парикмахерские
В Пятигорске решением губернатора 12 мая снимается карантин и начинается масочный режим, при котором также сохраняется часть прежних запретов, касающихся въезда в город и выезда за пределы и не только.
Но, как рассказали в администрации курорта, с этого числа все-таки заработает ряд предприятий. Это организации/органы/бизнесмены, которые:
- занимаются экспертизой в сфере строительства, и архитектурно-строительным проектированием и контролем
- производят и поставляют стройматериалы и оборудование для строительных фирм
- производят государственный (муниципальный) надзор (контроль) и лицензирование
- производят машины и оборудование для проведения весенне-полевых работ
- принимают платежи (в том числе за "коммуналку")
- выпускают бумагу, бумажные изделия, занимаются полиграфией
- заключают договоры на оказание услуг связи и продают телефоны
- готовят призывников к службе
- производители и продавцы спецодежды
- оказывают услуги в области декоративного садоводства, озеленения
- продают необходимое для кассовых аппаратов, билетно-кассовых машин
- осуществляют микрофинансовую поддержку малому и среднему бизнесу края, учрежденные региональными властями
- оказывают неотложную стоматологическую помощь
Сюда же вошли, химчистки, прачечные, парикмахерские, салоны красоты, продуктовые рынки и медицинские организации всех форм собственности и МФЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU