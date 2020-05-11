После отмены карантина в Пятигорске заработают рынки и парикмахерские

11 Май 2020 2020-05-11T20:00:36+03:00

Список предприятий, которые начнут работать с 12 мая, подготовили в администрации

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В Пятигорске решением губернатора 12 мая снимается карантин и начинается масочный режим, при котором также сохраняется часть прежних запретов, касающихся въезда в город и выезда за пределы и не только.

Но, как рассказали в администрации курорта, с этого числа все-таки заработает ряд предприятий. Это организации/органы/бизнесмены, которые:

- занимаются экспертизой в сфере строительства, и архитектурно-строительным проектированием и контролем

- производят и поставляют стройматериалы и оборудование для строительных фирм

- производят государственный (муниципальный) надзор (контроль) и лицензирование

- производят машины и оборудование для проведения весенне-полевых работ

- принимают платежи (в том числе за "коммуналку")

- выпускают бумагу, бумажные изделия, занимаются полиграфией

- заключают договоры на оказание услуг связи и продают телефоны

- готовят призывников к службе

- производители и продавцы спецодежды

- оказывают услуги в области декоративного садоводства, озеленения

- продают необходимое для кассовых аппаратов, билетно-кассовых машин

- осуществляют микрофинансовую поддержку малому и среднему бизнесу края, учрежденные региональными властями

- оказывают неотложную стоматологическую помощь

Сюда же вошли, химчистки, прачечные, парикмахерские, салоны красоты, продуктовые рынки и медицинские организации всех форм собственности и МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU