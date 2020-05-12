"Ахмат" уволит больше десяти футболистов из-за коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T18:13:45+03:00

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Футбольный клуб из Грозного "Ахмат" расторгнет соглашения с игроками. К такому решению руководство пришло из-за экономической ситуации, связанной с коронавирусом. Клуб пытается сократить платежную ведомость, передает директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

10 мая генеральный директор РФС Александр Алаев сообщил, что сезон Чемпионата России по футболу могут вскоре возобновить. Для этого осталось согласовать документы с Министерством спорта России и федеральным управлением Роспотребнадзора. Тогда же директор по маркетингу премьер-лиги Евгений Савин сказал, что большинство клубов поддерживают идею возобновления турнира.

- Алаев высказал мнение РФС. Мы высказали свою позицию, большого количества клубов, направив письмо в Российскую премьер-лигу. Не знаю точно, сколько, но, думаю, не менее 10, - говорит Айдамиров.

Отметим, что, по данным официального сайта, в "Ахмате" 26 футболистов. Получается, сейчас администрация планирует расторгнуть контракты больше чем с третью игроков. А если они уволят еще трех - то с половиной команды. Состав пополнят молодежью.

- Мы считаем доигровку нецелесообразной, но если РФС хочет завершить турнир и закончить чемпионат, мы не отказываемся. Но наше пожелание заключается в том, чтобы принятие решения [о будущем сезона-2019/20] не выходило за май, потому что у нас у многих игроков заканчиваются контракты. С некоторыми в этой экономической ситуации будем расторгать контракты, чтобы сокращать платежную ведомость, - заключил Айдамиров.

Напомним, сезон приостановили 17 марта на 22 туре из-за коронавируса. Пауза продлится до 31 мая. Дальнейшая судьба турнира решится на заседании 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU