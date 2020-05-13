В Ставрополе в ДТП пострадала годовалая девочка
Медпомощь также понадобилась 37-летнему водителю легковушки
пресс-служба Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью
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Инцидент произошел 12 мая, около 16:30, на улице Серова в Ставрополе. Водитель автомобиля «Лада Калина» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со встречной легковушкой «Лада Гранта».
Амбулаторное лечение назначили 37-летнему водителю «Калины» и годовалой пассажирке «Гранты».
Малышка в момент аварии находилась на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве. По факту происшествия проводится проверка. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU