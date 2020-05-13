На Ставрополье женщина пришла на торжество к другу и обокрала его

13 Май 2020 2020-05-13T09:23:22+03:00

Предприимчивая ставропольчанка дождалась, когда гости разойдутся по домам и пошла «на черное дело»

Изменить размер текста: A A

30-летняя жительница села Кугульты Петровского округа стала фигурантом уголовного дела. Так, женщина гостила у своего друга. Там компания молодых людей отмечала в его доме торжество.

Предприимчивая ставропольчанка дождалась, когда гости разойдутся по домам и пошла «на черное дело». Она украла у хозяина дома компьютерную технику. А когда мужчина заметил пропажу, обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В отделе полиции злоумышленница призналась в содеянном. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Украденную технику изъяли. После того, как пройдут все следственные мероприятия ее вернут владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU