2020-05-13T09:23:22+03:00
Общество

На Ставрополье женщина пришла на торжество к другу и обокрала его

Предприимчивая ставропольчанка дождалась, когда гости разойдутся по домам и пошла «на черное дело»
Ася АСРЯН
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30-летняя жительница села Кугульты Петровского округа стала фигурантом уголовного дела. Так, женщина гостила у своего друга. Там компания молодых людей отмечала в его доме торжество.

Предприимчивая ставропольчанка дождалась, когда гости разойдутся по домам и пошла «на черное дело». Она украла у хозяина дома компьютерную технику. А когда мужчина заметил пропажу, обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В отделе полиции злоумышленница призналась в содеянном. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Украденную технику изъяли. После того, как пройдут все следственные мероприятия ее вернут владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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