На Ставрополье 13 мая ожидаются сильные дожди, гроза, град
Владельцам частных домов советуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока
В регионе до 17 мая вводится режим самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
По данным Ставропольского Гидрометцентра, 13 мая в крае ожидаются:сильный дождь, гроза, град, днем ветер порывами 15-19 м/с.
В центральных районах и восточной части края сохраняется почвенная засуха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Ставропольцев просят быть осторожными при нахождении на улице. Обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.
Владельцам частных домов советуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
ИСТОЧНИК KP.RU