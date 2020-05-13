2020-05-13T10:29:18+03:00
Общество

На Ставрополье 13 мая ожидаются сильные дожди, гроза, град

Владельцам частных домов советуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока
Ася АСРЯН
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В регионе до 17 мая вводится режим самоизоляцииВ регионе до 17 мая вводится режим самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По данным Ставропольского Гидрометцентра, 13 мая в крае ожидаются:сильный дождь, гроза, град, днем ветер порывами 15-19 м/с.

В центральных районах и восточной части края сохраняется почвенная засуха. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Ставропольцев просят быть осторожными при нахождении на улице. Обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

Владельцам частных домов советуют принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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