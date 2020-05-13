На Ставрополье руководитель предприятия хотел сэкономить на выплатах бухгалтеру
На Ставрополье и. о. директора Незлобненской семеноводческо-технологической станции стал фигурантом уголовного дела.
Его подозревают в невыплате заработной платы. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью.
По данным ведомства, начальник более трех месяцев не выплачивал в полном объеме компенсацию за не использованный отпуск и частично заработную плату работнику бухгалтерии. Общая сумма задолженности составила более 70 тысяч рублей
Во время следствия задолженность перед работником погашена в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU