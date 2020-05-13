На Ставрополье руководитель предприятия хотел сэкономить на выплатах бухгалтеру

13 Май 2020 2020-05-13T10:43:10+03:00

Во время следствия задолженность перед работником погашена в полном объеме

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На Ставрополье и. о. директора Незлобненской семеноводческо-технологической станции стал фигурантом уголовного дела.

Его подозревают в невыплате заработной платы. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе СКР России по Ставрополью.

По данным ведомства, начальник более трех месяцев не выплачивал в полном объеме компенсацию за не использованный отпуск и частично заработную плату работнику бухгалтерии. Общая сумма задолженности составила более 70 тысяч рублей

Во время следствия задолженность перед работником погашена в полном объеме. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU