2020-05-13T12:19:36+03:00
Общество

На Ставрополье наказали 400 пьяных водителей

Как показывает практика, основная часть нетрезвых водителей - местные жители в возрасте от 25 до 40 лет
Ася АСРЯН
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На КМВ от управления отстранили 396 нетрезвых водителей, которые прошли процедуру освидетельствования, либо отказались от нее. Еще 25 автолюбителей уличены в нетрезвом вождении повторно.

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Против них возбудили дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

Как показывает практика, основная часть нетрезвых водителей - местные жители в возрасте от 25 до 40 лет. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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