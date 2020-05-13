На Ставрополье наказали 400 пьяных водителей
На КМВ от управления отстранили 396 нетрезвых водителей, которые прошли процедуру освидетельствования, либо отказались от нее. Еще 25 автолюбителей уличены в нетрезвом вождении повторно.
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Против них возбудили дело по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».
Как показывает практика, основная часть нетрезвых водителей - местные жители в возрасте от 25 до 40 лет. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU