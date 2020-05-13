В Пятигорске сбили 10-летнюю девочку на велосипеде

13 Май 2020 2020-05-13T12:23:19+03:00

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В Пятигорске машина сбила несовершеннолетнего велосипедиста. Ребенка пришлось госпитализировать. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП произошло на улице Пащенко 12 мая, после восьми вечера. 51-летняя местная жительница на "Киа Церато" наехал на 10-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде по встречной стороне без родителей. По предварительной версии, виноваты в аварии оба участника происшествия. Водитель в том, что нарушила "правила расположения транспортного средства", а девочка - в том, что не имела права передвигаться по дороге из-за возраста.

Ребенка отвезли в больницу с травмой головы и ноги. В момент аварии водитель была трезва, к злостным нарушителям ПДД она не относится.

По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU