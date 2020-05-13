2020-05-13T12:43:09+03:00
Происшествия

В Ставрополе осудили подпольного производителя оружия и гранат

Суд признал вину Владимира Борисенко
Антон ШАПОВАЛОВ
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На Ставрополье вынесли приговор Владимиру Борисенко. 61-летнего мужчину судили за сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ставрополью.

В период с 25 мая по 2 августа 2019 года сотрудники правоохранительных органов провели операцию "Проверочная закупка". В рамках нее люди из ФСБ и МВД по Ставропольскому краю приобрели у Борисенко 48 патронов калибра 9 мм к пистолету "ПМ", самозарядный малокалиберный пистолет для спортивной стрельбы «Марголина» и 50 патронов к нему, четыре гранаты Ф-1, две гранаты РГД-5 и выстрел ВОГ.

- В результате обысков по месту жительства Борисенко В.Н. обнаружены пистолет ПМ, патроны калибра 9 мм в количестве 113 штук, 35 патронов калибра 7,62 мм времен ВОВ, - говорится в сообщении.

В сентябре на основе материалов оперативников МВД России по Ставрополю возбудили против Борисенко уголовное дело по первой части 222 статьи, первой части 222.1 статьи и первой части 228 статьи УК РФ. 12 мая Ленинский районный суд Ставрополя признал вину мужчины.

Год и три месяца он пробудет в колонии-поселении и выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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