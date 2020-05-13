2020-05-13T14:05:42+03:00
Общество

В Железноводске бенгальский кот нашел новый дом

Его заметили недалеко от города
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Железноводске волонтеры пристроили бездомного бенгальского кота. Активисты нашли животное в поселке Иноземцево. По словам зоозащитников, кот был грязным и голодным - перед отправкой к новому хозяину его выходили. Об этой ситуации рассказывает пресс-служба мэрии.

- Мы его начали подкармливать и приручать, пока он не перестал нас бояться. Увидели, что у малыша язвы на ушках, и отвезли к ветеринару, чтобы подлечить. Параллельно искали котику новый дом, - рассказывают зоозащитники.

Отмечается, что это не первый случай, когда волонтеры Железноводска помогают животным. По словам мэра Евгения Моисеева, активисты создают большую поддержку организациям, которые содержат зверей.

- Легко пристроить маленьких котят и щенков, со взрослыми животными сложнее, но и здесь нам удается помочь, а значит, наш отряд создан не зря, - делятся мнением волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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