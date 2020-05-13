На Ставрополье осужденный расписал стены православного храма

13 Май 2020 2020-05-13T14:22:06+03:00

На свободе мужчина не владел такими способностями. А сейчас посещает художественный кружок и богослужения

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В селе Краснокумском находится храм Покрова Пресвятой Богородицы. А он в свою очередь, расположен в местной исправительной колонии.

Там сейчас идут реставрационные работы. Для росписи стен привлекли осужденного ставропольца Вячеслава. Он отбывает в этой колонии уже год. Мужчина признается, что на воле никогда не рисовал. А научился этому, попав в места лишения свободы.

Там он стал заниматься в художественном кружке.

Фото: пресс-служба УФСИН по СтавропольюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По словам осужденного, в росписи храма он использует водорастворимые акриловые и силикатные краски. А потом Вячеслав покроет роспись лаком, который выполнит защитную функцию.

Сейчас ставрополец владеет всеми техниками православной росписи, соблюдает все ее каноны. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе УФСИН по Ставрополью.

Там же и добавили, что сейчас в исправительной колонии села Краснокумского около 250 православных осужденных. Из них около 100 ставропольцев постоянно посещают различные религиозные мероприятия и богослужения.

ИСТОЧНИК KP.RU