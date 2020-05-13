В Ингушетии парень убил прохожего из-за неосторожности

13 Май 2020 2020-05-13T15:01:24+03:00

Из-за небрежности он выстрелил в него

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В Следственном комитете по Ингушетии закончили расследовать уголовное дело против 19-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении первой части 109 статьи УК РФ (причинение смерти по неосторожности), передает пресс-служба ведомства.

Преступление, по версии следствия, было совершено 23 января 2020 года на территории села Нижние Ачалуки. Молодой человек случайно, из-за небрежного отношения к оружию, выстрелил в парня, стоящего неподалеку. С огнестрельным ранением его доставили в больницу, где после полуночи он умер.

Дело с обвинительным заключением направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU