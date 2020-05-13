В Ингушетии парень убил прохожего из-за неосторожности
В Следственном комитете по Ингушетии закончили расследовать уголовное дело против 19-летнего местного жителя. Его обвиняют в нарушении первой части 109 статьи УК РФ (причинение смерти по неосторожности), передает пресс-служба ведомства.
Преступление, по версии следствия, было совершено 23 января 2020 года на территории села Нижние Ачалуки. Молодой человек случайно, из-за небрежного отношения к оружию, выстрелил в парня, стоящего неподалеку. С огнестрельным ранением его доставили в больницу, где после полуночи он умер.
Дело с обвинительным заключением направили в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU