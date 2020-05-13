В Ставрополе рассказали, когда возобновят работу санатории

13 Май 2020 2020-05-13T17:14:06+03:00

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что здравницы Кавминвод с 28 марта не принимают отдыхающих.

Сегодня, 13 мая губернатор Ставрополья поручил создать рабочую группу для проработки вопроса о возможности постепенного возобновления работы санаторно-курортных организаций этим летом.

Владимир Владимиров подчеркнул, что предстоит выработать критерии безопасной работы санаториев в сегодняшних условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU