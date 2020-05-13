В Ставрополе рассказали, когда возобновят работу санатории
Предстоит выработать критерии безопасной работы здравниц в сегодняшних условиях
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что здравницы Кавминвод с 28 марта не принимают отдыхающих.
Сегодня, 13 мая губернатор Ставрополья поручил создать рабочую группу для проработки вопроса о возможности постепенного возобновления работы санаторно-курортных организаций этим летом.
Владимир Владимиров подчеркнул, что предстоит выработать критерии безопасной работы санаториев в сегодняшних условиях.
ИСТОЧНИК KP.RU