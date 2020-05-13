Минздрав Ставрополья выяснит причину смерти подростка в больнице

13 Май 2020 2020-05-13T17:28:03+03:00

Сейчас эксперты изучают, насколько качественно и вовремя медики оказали ребенку помощь Фото: Андрей АБРАМОВ

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Напомним, что инцидент произошел в первые дни мая. Сначала родители пытались самостоятельного лечить своего ребенка.

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Но потом обратились за помощью к врачам, но, спасти подростка не удалось.

Минздрав Ставрополья начал проверку по этому факту. Уже создали комиссию, куда вошли главные внештатные специалисты краевого ведомства, представители профессорско-преподавательского состава Ставропольского медуниверситета.

Сейчас эксперты изучают, насколько качественно и вовремя медики оказали ребенку помощь. Им также предстоит проверить медицинскую документацию. Заключение комиссия даст 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU