Минздрав Ставрополья выяснит причину смерти подростка в больнице
Напомним, что инцидент произошел в первые дни мая. Сначала родители пытались самостоятельного лечить своего ребенка.
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Но потом обратились за помощью к врачам, но, спасти подростка не удалось.
Минздрав Ставрополья начал проверку по этому факту. Уже создали комиссию, куда вошли главные внештатные специалисты краевого ведомства, представители профессорско-преподавательского состава Ставропольского медуниверситета.
Сейчас эксперты изучают, насколько качественно и вовремя медики оказали ребенку помощь. Им также предстоит проверить медицинскую документацию. Заключение комиссия даст 8 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU