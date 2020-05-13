2020-05-13T18:30:21+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ продлевает карты с истекшим сроком действия

Воспользоваться ими можно будет до 30 июня (16+)
Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» дает возможность клиентам не нарушать режим самоизоляции, посещая банковский офис. Так, держатели пластиковых карт всех платежных систем со сроком действия по март, апрель или май 2020 года смогут пользоваться ими до 30 июня включительно.

Банк продлевает карты с ограничением функционала. Использовать их будет возможно только для снятия наличных в банкоматах любого банка. Условием является возможность банк-эквайера принимать в своих банкоматах карты с истекшим сроком действия. Кроме того, держатели также смогут использовать карты для оплаты товаров в POS-терминалах любого банка с вводом карты в POS-терминал и вводом ПИН.

Стоит отметить, что автоматический перевыпуск пластиковых карт по причине окончания срока действия происходит в стандартном порядке.

Подробную консультацию о продуктах и услугах банка УРАЛСИБ можно по телефону 8-800-250-57-57. С информацией о ближайших банкоматах и платежных терминалах банка УРАЛСИБ и о графике их работы можно ознакомиться на сайте Банка.

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