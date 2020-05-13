2020-05-13T18:11:23+03:00
Общество

На Ставрополье ЕГЭ перенесли на неопределенный срок

Что изменится в сдаче экзамена и поступлении в вуз - в материале "КП"
Антон ШАПОВАЛОВ
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Министерство просвещения России вновь перенесло ЕГЭ на Ставрополье и в других субъектах страны. Если раньше школьники должны были сдавать экзамены с 8 июня, то сейчас дата старта остается неопределенной. Окончательное решение примут в ближайшее время, сообщает "Комсомольская правда".

- Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено, - цитирует газета министра просвещения Сергея Кравцова.

Тем, кто не хочет поступать в вуз после школы, выдадут аттестаты с оценками за год обучения. Отказавшийся может сдать экзамены со следующим поколением выпускников, но по предварительной регистрации.

- Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре, - заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Точной даты начала приемной комиссии пока нет.

В этот же день стало известно, что учащимся 9 классов не надо сдавать ОГЭ. Оценки в аттестат им выставят на основе годовых отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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