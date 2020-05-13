2020-05-13T18:34:13+03:00
Общество

На Ставрополье детские пособия можно оформить в онлайн-режиме

Мера действует с начала осуществления инициативы
Варвара АНТОНОВА
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Жители Ставрополья получат выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. Для этого нужно подать заявление. В отделении ПФР по краю напоминают, что оформить документы можно дистанционно.

На выплаты претендуют все семьи. Для обращения за выплатами есть более четырех месяцев - заявления перестанут принимать 1 октября. Никакие другие документы не понадобятся.

Оформление можно пройти на сайте "Госуслуг" или через клиентскую службу ПФР, но только по предварительной записи. Сейчас портал виснет из-за большой нагрузки.

- Многие люди не стали записываться на приём предварительно, как сейчас положено в связи с принятыми мерами. Выгнать пришедших, конечно, мы не можем. На месте специалисты ещё раз информируют всех о том, что заявление можно подать через «Госуслуги». Кроме того, им напоминают, что выплаты начнутся лишь с июня, - говорят в ПФР по Ставрополью.

Если человек не знал о предварительной записи, к нему выходит сотрудник учреждения. Клиент записывается и уходит - в следующий раз ему надо прийти в назначенное время.

Из-за профилактических мер в помещении Фонда пускают только по несколько человек. Сейчас специалисты работают в штатном режиме, рабочий день сотрудникам не увеличивают, хотя количество заявок выросло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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