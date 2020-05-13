В Ставрополе выбрали нового ректора Аграрного университета

13 Май 2020 2020-05-13T18:55:16+03:00

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Новым ректором Ставропольского государственный аграрного университета стал Иван Атанов. Мужчина с ноября 2019 года исполнял обязанности руководителя вуза. Теперь официальным приказом его назначили на должность, передает пресс-служба СтГАУ.

Отмечается, что Атанов закончил вуз в 1989 году по специальности "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства". В вузе он проработал около 26 лет. На этой должности доктор технических наук сменил Владимира Трухачева, которого перевели в Тимирязевку.

Как отмечают в пресс-службе Аграрного университета, в учреждении сформировался молодой коллектив.

ИСТОЧНИК KP.RU