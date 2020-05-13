2020-05-13T19:38:14+03:00
Общество

На Ставрополье волонтеры раздали свыше десятка тысяч медицинских масок

Некоторые изделия шли с продуктовыми наборами
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае активисты раздали десятки тысяч медицинских масок. Этим занимаются около 500 волонтеров, которых координирует Ставропольский общественно-волонтерский центр по оказанию помощи гражданам. Изделия дарят во многих районах и городах края, сообщает управление по информационной политике Правительства региона.

- Их распространяют бесплатно в многолюдных местах, и люди искренне благодарят за заботу. Волонтеры напоминают им, что с 18 мая ношение масок обязательно в общественных местах. Маски также дарят в рамках акции «Доброе сердце» вместе с продуктовыми наборами малообеспеченным гражданам, - говорится в сообщении.

Раздача масок в Лермонтово.Видео: Правительство СК

Губернатор Владимир Владимиров на недавнем заседании координационного совета отметил работу волонтеров. Так, с их помощью в регионе распределили между нуждающимися категориями населения больше 177 тысяч продуктовых наборов. Часть из них была с медицинскими масками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24