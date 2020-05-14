На Ставрополье за сутки скончались двое пациентов с коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T08:12:15+03:00

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Губернатор Ставрополья 14 мая сообщил, что за сутки в крае от коронавируса скончались еще два пациента. Число заболевших выросло на 72 человека.

Всего количество зараженных достигло 1248 пациентов. Среди них 103 - несовершеннолетние жители края.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 21 человек. 74 - в средней степени тяжести. Всего выздоровели 408 пациентов.

По словам Владимира Владимирова, на улицах стало больше людей, а значит и выросло потенциальное число контактных ситуаций. Губернатор еще раз призвал ставропольцев носить маски в общественных местах, соблюдать социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU