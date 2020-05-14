2020-05-14T08:17:52+03:00
Общество

На Ставрополье коронавирусом заразились 1248 человек

Среди них 103 - несовершеннолетние жители края.
Ася АСРЯН
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В регионе до 17 мая введен режим самоизоляцииВ регионе до 17 мая введен режим самоизоляцииФото: Артем КИЛЬКИН
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Печальную новость сообщил утром 14 мая глава Ставрополья. За сутки в крае от коронавируса скончались еще два пациента. Число заболевших выросло на 72 человека.

Всего количество зараженных достигло 1248 пациентов. Среди них 103 - это дети. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 21 человек. 74 - в средней степени тяжести. Всего выздоровели 408 пациентов.

По словам Владимира Владимирова, на улицах стало больше людей, а значит и выросло потенциальное число контактных ситуаций. Губернатор еще раз призвал ставропольцев носить маски в общественных местах, соблюдать социальное дистанцирование.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией покончила с собой прямо в больнице. По предварительным данным, отчаянное решение было связано с семейными обстоятельствами. Подробности сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По словам главы региона, это произошло 13 мая в одной из больниц, оборудованных для лечения больных с коронавирусной инфекцией. При этом пожилая женщина уже почти выздоровела и готовилась к выписке.

— Врачи сделали для неё всё, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, она покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы, — сообщил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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