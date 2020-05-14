На Пятигорск обрушился град
На Пятигорск вчера, 13 мая обрушился град. Местные жители сняли и опубликовали в пабликах видео сильного ливня. На кадрах видно, как льдинки засыпали городской асфальт.
Синоптики предупреждают, что такая погода может разыграться на Ставрополье и сегодня, 14 мая. Так, в некоторых районах прогнозируется порывистый ветер до 19 метров в секунду.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что спасатели регионального МЧС России рекомендуют всем принять меры личной безопасности. Ставропольцев просят без необходимости не выходить из дома.
Град обрушился на Пятигорск.
ИСТОЧНИК KP.RU