На Пятигорск обрушился град

14 Май 2020 2020-05-14T09:15:18+03:00

Синоптики предупреждают, что такая погода может разыграться на Ставрополье и сегодня

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На Пятигорск вчера, 13 мая обрушился град. Местные жители сняли и опубликовали в пабликах видео сильного ливня. На кадрах видно, как льдинки засыпали городской асфальт.

Синоптики предупреждают, что такая погода может разыграться на Ставрополье и сегодня, 14 мая. Так, в некоторых районах прогнозируется порывистый ветер до 19 метров в секунду.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что спасатели регионального МЧС России рекомендуют всем принять меры личной безопасности. Ставропольцев просят без необходимости не выходить из дома.

Град обрушился на Пятигорск.

ИСТОЧНИК KP.RU