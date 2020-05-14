На Ставрополье пара справила нужду во дворе церкви
Жителей Ставрополья возмутило видео, опубликованное в сети. Этот случай произошел вчера, 13 мая. На кадрах видно, как пара гуляет у Собора князя Владимира.
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По словам автора, парень с девушкой рвали цветы с клумб, распивали алкоголь и справляли нужду в беседке.
Горожане пристыдили земляков. Не понравилось им и поведение автора поста. Они стали интересоваться, почему он снимал всё на видео вместо того, чтобы вызвать полицейских.
Выходки пьяной пары разозлили жителей Ставрополя.
Некоторые горожане предложили оператору передать видео в правоохранительные органы, чтобы хулиганы ответили за этот поступок.
ИСТОЧНИК KP.RU