В Пятигорске многодетным семьям раздадут маски

14 Май 2020 2020-05-14T10:10:35+03:00

Речь идет о многодетных семьях, а также о тех, где воспитываются дети-инвалиды. Маски раздадут и матерям, которые в одиночку воспитывают малышей.

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В Пятигорск доставили 150 тысяч масок. В городской администрации сообщили, что это связано с отменой карантина и введением в регионе масочного режима.

Партия масок предназначена для 1,5 тысячи семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Речь идет о многодетных семьях, а также о тех, где воспитываются дети-инвалиды. Маски раздадут и матерям, которые в одиночку воспитывают малышей.

Напоминаем, что в Пятигорске отменили карантин, но с 12 мая ввели масочный режим. На Ставрополье режим обязательной самоизоляции продолжится до 17 мая. А 18 мая во всех районах края также введут масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU