2020-05-14T10:10:35+03:00
Общество

В Пятигорске многодетным семьям раздадут маски

Речь идет о многодетных семьях, а также о тех, где воспитываются дети-инвалиды. Маски раздадут и матерям, которые в одиночку воспитывают малышей.
Ася АСРЯН
Поделиться:
В Ставропольском крае с 18 мая вводится обязательный масочный режимВ Ставропольском крае с 18 мая вводится обязательный масочный режимФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Пятигорск доставили 150 тысяч масок. В городской администрации сообщили, что это связано с отменой карантина и введением в регионе масочного режима.

Партия масок предназначена для 1,5 тысячи семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Речь идет о многодетных семьях, а также о тех, где воспитываются дети-инвалиды. Маски раздадут и матерям, которые в одиночку воспитывают малышей.

Напоминаем, что в Пятигорске отменили карантин, но с 12 мая ввели масочный режим. На Ставрополье режим обязательной самоизоляции продолжится до 17 мая. А 18 мая во всех районах края также введут масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24