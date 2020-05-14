В Ставрополе рассказали, когда могут открыться парки

14 Май 2020 2020-05-14T12:44:59+03:00

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за ограничительных мер, введенных на Ставрополье, в краевом центре закрыли парки.

Самоубийство, госпитализация и восстановление ставропольских курортов: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Жителей города интересует, когда же их двери вновь распахнутся перед гостями и ставропольцами.

По словам директора парков, только после снятия режима самоизоляции, будет принято такое решение. Называть точную дату, пока рано. Но ориентировочно это может произойти в середине следующей недели, пишет "Победа 26".

Ранее говорилось, что режим самоизоляции продлен в регионе до 17 мая. А с 18 мая в крае вводится обязательный масочный режим.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье пожилая пациентка с коронавирусной инфекцией покончила с собой прямо в больнице. По предварительным данным, отчаянное решение было связано с семейными обстоятельствами. Подробности сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По словам главы региона, это произошло 13 мая в одной из больниц, оборудованных для лечения больных с коронавирусной инфекцией. При этом пожилая женщина уже почти выздоровела и готовилась к выписке.

— Врачи сделали для неё всё, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, она покончила с собой. Это произошло сегодня на территории больницы, — сообщил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU