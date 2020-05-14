2020-05-14T11:19:54+03:00
Происшествия

Под Ставрополем пенсионер разбился в тройном ДТП

Еще два человека пострадали
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: ГИБДД по СКФото: ГИБДД по СК
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В пригороде Ставрополя из-за невнимания 67-летний мужчина погиб в тройном ДТП. Инцидент произошел 13 мая, после десяти утра, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Пенсионер на "Опель Кадет" ехал в сторону Невинномысска с небезопасной скоростью и не справился с управлением. В результате он попал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Гранта", а та - с "Тойотой Короллой". Виновник аварии скончался на месте, водителя и пассажира "Гранты" доставили в больницу.

- Погибший водитель злостным нарушителем ПДД не являлся, у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, - говорится в сообщении.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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