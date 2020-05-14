Под Ставрополем пенсионер разбился в тройном ДТП

14 Май 2020 2020-05-14T11:19:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В пригороде Ставрополя из-за невнимания 67-летний мужчина погиб в тройном ДТП. Инцидент произошел 13 мая, после десяти утра, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Пенсионер на "Опель Кадет" ехал в сторону Невинномысска с небезопасной скоростью и не справился с управлением. В результате он попал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Гранта", а та - с "Тойотой Короллой". Виновник аварии скончался на месте, водителя и пассажира "Гранты" доставили в больницу.

- Погибший водитель злостным нарушителем ПДД не являлся, у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, - говорится в сообщении.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU