Под Ставрополем пенсионер разбился в тройном ДТП
В пригороде Ставрополя из-за невнимания 67-летний мужчина погиб в тройном ДТП. Инцидент произошел 13 мая, после десяти утра, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.
Пенсионер на "Опель Кадет" ехал в сторону Невинномысска с небезопасной скоростью и не справился с управлением. В результате он попал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Гранта", а та - с "Тойотой Короллой". Виновник аварии скончался на месте, водителя и пассажира "Гранты" доставили в больницу.
- Погибший водитель злостным нарушителем ПДД не являлся, у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, - говорится в сообщении.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU