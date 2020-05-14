На Ставрополье стоматологи возобновили свою деятельность в полном объеме
По словам замминистра здравоохранения Ставрополья Ольги Дроздецкой, с 12 мая все стоматологические клиники и кабинеты края приступили к оказанию плановой помощи.
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Напомним, с 28 марта из-за дополнительных ограничительных мер стоматологии могли оказывать помощь только в лечении внезапных острых болей и обострений хронических заболеваний зубов. Остальные виды помощи были временно прекращены.
В клиниках должны по-прежнему строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования.
Следовать предписанным мерам безопасности должны и посетители клиник: приходить в медучреждение нужно в масках и перчатках.
При наличии признаков респираторных заболеваний посещение стоматолога следует отложить до полного выздоровления.
ИСТОЧНИК KP.RU