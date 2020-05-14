2020-05-14T12:09:49+03:00
Общество

На Ставрополье стоматологи возобновили свою деятельность в полном объеме

Минздрав призывает жителей региона не забывать о мерах безопасности в условиях пандемии
Ася АСРЯН
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По словам замминистра здравоохранения Ставрополья Ольги Дроздецкой, с 12 мая все стоматологические клиники и кабинеты края приступили к оказанию плановой помощи.

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Напомним, с 28 марта из-за дополнительных ограничительных мер стоматологии могли оказывать помощь только в лечении внезапных острых болей и обострений хронических заболеваний зубов. Остальные виды помощи были временно прекращены.

В клиниках должны по-прежнему строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования.

Следовать предписанным мерам безопасности должны и посетители клиник: приходить в медучреждение нужно в масках и перчатках.

При наличии признаков респираторных заболеваний посещение стоматолога следует отложить до полного выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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