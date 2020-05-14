Число больных в Северной Осетии приближается к двум тысячам
В Северной Осетии число больных коронавирусом выросло до 1943 человек, включая 840 выздоровевших и 14 скончавшихся. Как уточнили в республиканском Роспотребнадзоре, у 72 жителей статус COVID-19 подтвердился за одни сутки. В больницах лечение получают 134 пациента. Остальные 955 — наблюдаются врачами на дому.
- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1518 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения 4059 человек, - уточнили в местом управлении федеральной службы.
Кстати, накануне сотрудники республиканского Роспотребнадзора провели рейд по местам отдыха в Фиагдоне, объясняя людям: самоизоляция — это не каникулы.
ИСТОЧНИК KP.RU