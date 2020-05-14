2020-05-14T11:44:21+03:00
Происшествия

Число больных в Северной Осетии приближается к двум тысячам

За сутки диагноз подтвердился еще у 72 человек
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Северной Осетии число больных коронавирусом выросло до 1943 человек, включая 840 выздоровевших и 14 скончавшихся. Как уточнили в республиканском Роспотребнадзоре, у 72 жителей статус COVID-19 подтвердился за одни сутки. В больницах лечение получают 134 пациента. Остальные 955 — наблюдаются врачами на дому.

- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1518 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения 4059 человек, - уточнили в местом управлении федеральной службы.

Кстати, накануне сотрудники республиканского Роспотребнадзора провели рейд по местам отдыха в Фиагдоне, объясняя людям: самоизоляция — это не каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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