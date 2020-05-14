На Ставрополье поймали более 200 нарушителей ПДД

14 Май 2020 2020-05-14T13:01:14+03:00

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Как показывает практика, чаще всего угрозу безопасности на дорогах создают водители, управляющие транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Всего во время рейда зафиксировали 13 таких случае.

Нередки случаи, когда водители управляют автомобилями, мотоциклами и квадроциклами без прав. Таких нарушителей оказалось 4 человека.

Зафиксирован также факт передачи права управления несовершеннолетнему.

По-прежнему жители Георгиевского и Минераловодского округов пренебрегают ремнями безопасности. Также, во время рейдов «растонировали» 25 автомобилей. Всего правоохранители поймали более 200 нарушителей правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU