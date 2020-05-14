2020-05-14T13:32:07+03:00
Общество

В Северной Осетии стало вдвое больше безработных

С 1 марта по 7 мая на учет захотели встать больше 5,5 тысяч человек
Евгения СОКОРЕВА
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В Северной Осетии стремительно растет нагрузка на службу занятости. Число безработных жителей уже увеличилось больше чем вдвое. Только с 1 марта по 7 мая на учет захотели встать больше 5,5 тысяч человек, но безработными признали 4,9 тысяч. Ранее, до введения режима самоизоляции, в день проходили по 30 человек. Сегодня - до 130.

В комитете занятости населения РСО-Алания добавляют, что в тот же срок (1 марта - 7 мая) число уволенных жителей достигло 945 человек. Им выплачивают пособие в 12 тысяч рублей. А еще 3,3 тысячи человек получают материальную помощь 1,5 тысячи.

Напомним, что режим самоизоляции действует в республике с 25 марта, а с 12 мая - масочный. Всего в Северной Осетии 1943 случая заболевания коронавирусом. В том числе 840 выздоровевших пациентов и 14 - скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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