2020-05-14T13:40:07+03:00
Происшествия

На Ставрополье водитель без прав устроила аварию с пятью пострадавшими

В салоне автомобиля также находилась полуторагодовалая малышка
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД по СКФото: пресс-служба УГИБДД по СК
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Авария произошла 13 мая, около 19:00, на автодороге АстраханьЭлистаСтаврополь в Граческом районе. 20-летняя водитель «Лады Приоры» выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Хендэ Крета».

Как выяснилось позже, ставропольчанка никогда не получала водительских прав.

В ее автомобиле в момент ДТП находилась еще одна девушка и полуторагодовалая малышка. Всего в аварии пострадали пять человек. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье поймали более 200 нарушителей ПДД.Как показывает практика, чаще всего угрозу безопасности на дорогах создают водители, управляющие транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Всего во время рейда зафиксировали 13 таких случаев.

По-прежнему жители Георгиевского и Минераловодского округов пренебрегают ремнями безопасности. Также, во время рейдов «растонировали» 25 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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