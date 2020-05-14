На Ставрополье водитель без прав устроила аварию с пятью пострадавшими
Авария произошла 13 мая, около 19:00, на автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь в Граческом районе. 20-летняя водитель «Лады Приоры» выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Хендэ Крета».
Как выяснилось позже, ставропольчанка никогда не получала водительских прав.
В ее автомобиле в момент ДТП находилась еще одна девушка и полуторагодовалая малышка. Всего в аварии пострадали пять человек. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье поймали более 200 нарушителей ПДД.Как показывает практика, чаще всего угрозу безопасности на дорогах создают водители, управляющие транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Всего во время рейда зафиксировали 13 таких случаев.
По-прежнему жители Георгиевского и Минераловодского округов пренебрегают ремнями безопасности. Также, во время рейдов «растонировали» 25 автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU