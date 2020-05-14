2020-05-14T13:44:19+03:00
Происшествия

В Ингушетии начались поиски банды, виновной в теракте в "Домодедово"

Власти ограничили доступ к лесам района
Антон ШАПОВАЛОВ
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Силовики приступили к поискам банды Аслана Батюкаева. Операция проходит в лесах Сунженского района Ингушетии, около границы с Чечней. Об этом сообщает информированный источник в правоохранительных органах.

По предположениям силовиков, одна из последних группировок Батюкаева может прятаться в долинах рек Асса и Фортанга. На посещение лесов введен временный запрет.

Об ограничениях в предгорных зонах, связанных со спецоперацией, ранее сообщали в администрации Сунженского района. Глава Магомед Дзейтов провел совещание вместе с начальником местного отдела ФСБ России и руководителями поселений. Чиновник попросил жителей отнестись с пониманием к действиям правоохранительных органов и воздержаться от прогулок по закрытой местности.

Батюкаев и Доку Умаров - фигуранты уголовного дела о теракте в аэропорту "Домодедово". 24 января 2011 года Магомед Евлоев подорвал себя в толпе встречающих, из-за чего скончались 37 человек. Лидеры ОПГ опубликовали видео, в котором взяли на себя ответственность за произошедшее. В ролике Батюкаева назвали "амиром Хамзатом".

В марте 2011 года появлялись сообщения о том, что Батюкаева убили в ходе спецоперации в Ингушетии, но это оказалось неправдой. Следственный комитет России еще до задержания обвинил мужчину в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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