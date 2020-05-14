В Северной Осетии рушится новый мост за полмиллиарда рублей

14 Май 2020 2020-05-14T17:04:17+03:00

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В Северной Осетии пошли трещины по новому мосту, который почти за 570 млн рублей протянули над рекой Урух в 2019-м. Переправа в 113 метров находится в Ирафском районе на 78-м километре трассы Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен-2. Связывает республику с соседями, играет поэтому важную роль в плане транспортного сообщения. Открытию дороги особенно радовались жители села Хазнидон, у которого мост берет начало. А глава республики тогда отметил строителей грамотами за возведение впечатляющего объекта всего за полгода.

Но продолжительный дождь работу за полмиллиарда свел на нет. Мост уже надо ремонтировать. Власти пообещали все исправить. Глава комитета дорожного хозяйства РСО-Алания Тариэль Солиев заявил в Instagram, что подрядчик «Дагспецстрои сервис» в ближайшее время устранит все повреждения.

- В результате переувлажнения склона, вызванного обильными продолжительными осадками, произошла просадка грунта на небольшом участке подъезда к мосту через реку Урух у села Хазнидон, - объяснил Солиев.

ИСТОЧНИК KP.RU