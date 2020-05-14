На Ставрополье ЕГЭ будут сдавать только поступающие в вузы выпускники

14 Май 2020 2020-05-14T17:51:43+03:00

Сроки проведения ЕГЭ для 11-классников в этом году будут перенесены с 8 июня на более поздний период

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Из-за распространения новой коронавирусной инфекции для учащихся 9-х классов планируют отменить обязательные экзамены по русскому языку и математике.

Итоговые оценки в аттестат будут выставляться на основании годовых. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщила замминистра образования СК Наталья Лаврова.

Сроки проведения ЕГЭ для 11-классников в этом году будут перенесены с 8 июня на более поздний период.

По информации Минпросвещения планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы.

Наталья Лаврова уточнила, что для остальных выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье около 56 тысяч школьников получат продовольственную помощь. Так, до 20 мая продуктовые наборы отправят детям-сиротам, учащимся из малообеспеченных и многодетных семей.

Всего за два месяца действия ограничительных мер ставропольским школьникам направят более 110 тысяч наборов.

ИСТОЧНИК KP.RU