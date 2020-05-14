На Ставрополье ЕГЭ будут сдавать только поступающие в вузы выпускники
Из-за распространения новой коронавирусной инфекции для учащихся 9-х классов планируют отменить обязательные экзамены по русскому языку и математике.
Итоговые оценки в аттестат будут выставляться на основании годовых. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщила замминистра образования СК Наталья Лаврова.
Сроки проведения ЕГЭ для 11-классников в этом году будут перенесены с 8 июня на более поздний период.
По информации Минпросвещения планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в вузы.
Наталья Лаврова уточнила, что для остальных выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье около 56 тысяч школьников получат продовольственную помощь. Так, до 20 мая продуктовые наборы отправят детям-сиротам, учащимся из малообеспеченных и многодетных семей.
Всего за два месяца действия ограничительных мер ставропольским школьникам направят более 110 тысяч наборов.
ИСТОЧНИК KP.RU