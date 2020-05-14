В Пятигорске за пост мэра города поборются три кандидата
В Пятигорске 14 мая конкурсная комиссия отобрала кандидатов на замещение должности главы города. Об этом сегодня рассказали в администрации курорта.
Известно, что в состав конкурсной комиссии вошли 10 человек: по 5 представителей, назначенных губернатором Ставрополья и думой Пятигорска.
Всего в конкурсную комиссию поступило 9 заявок. Позже один из кандидатов отозвал свое заявление.
Итак, комиссия отобрала трёх кандидатов: Олег Шпунт, Денис Бельчиков и Дмитрий Ворошилов.
Заседание городской думы, на котором будет избран глава, проведут на следующей неделе. Точную дату назовут позже.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске 17 апреля был введён карантин из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом. Тогда глава города Андрей Скрипник сложил полномочия и перешел на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска было возложено на Льва Травнева.
После чего 22 апреля пресс-служба губернатора Ставрополья сообщила, что врио главы Пятигорска Травнев покинул свой пост и ушел на длительный больничный из-за ухудшения здоровья.
24 апреля против него было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Чуть позже врио главы курорта назначили Дмитрия Ворошилова.
ИСТОЧНИК KP.RU