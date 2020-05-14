На Ставрополье промышленники придумали защиту от саранчи

14 Май 2020 2020-05-14T18:21:41+03:00

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В Ставропольском крае будут производить оборудование для защиты от саранчи. Местное предприятие разработало специальные передвижные установки, излучающие ультрафиолет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства промышленности.

Ультрафиолет привлекает летающих паразитов, в том числе - саранчу. Лампы окружены металлической сеткой под напряжением. Попадая на нее, насекомое умирает. По подсчетам разработчиков, разные модели могут обеспечить безопасность полей до трех гектаров днем и до 12 ночью.

Предприятие-производитель может выпускать в день до десяти оборудований в разных модификациях.

- Сегодня ставропольские промышленники могут предложить целый ряд технологических решений и устройств для работы аграриев. Одно из них — «световые пушки», помогающие в борьбе с насекомыми-вредителями на фермах и полях. Это оборудование автономно: оно работает от обычных автомобильных аккумуляторов, что позволяет оперативно развертывать его в любой точке сельхозугодий, - говорит замминистра энергетики, промышленности и связи Ставрополья Дмитрий Макаркин.

Отмечается, что благодаря устройству можно избежать больших трат на борьбу с саранчой. Из-за вредителей в 2018 году в некоторых районах Дагестана и Ставрополья вводили режим чрезвычайной ситуации и несли многомиллионный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU