В Пятигорске власти раздали первую партию молочных наборов

14 Май 2020 2020-05-14T18:44:21+03:00

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В Пятигорске дали старт акции по раздаче молочных продуктовых наборов. Пакеты с продукцией получат нуждающиеся пожилые люди. Идею хотят перенести на другие территории региона, Пятигорск стал "первым этапом реализации благотворительной инициативы". Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

Пока что доставлены первые 528 пакетов со свежей молочной продукцией. Реализацией занимаются сотрудники органов социальной защиты населения.

Помощь оказывается в рамках благотворительной акции "Доброе сердце". Фонд социальной поддержки - оператор инициативы - закупает продукцию в селе Казьминском.

- В наборы вошли только скоропортящиеся полезные продукты - молоко, сметана, творог, кефир, сливочное масло и сыр. В общей сложности в Пятигорске наборы получат около 4,5 тысяч пожилых граждан, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких матерей, состоящих на учете в органах социальной защиты, - поясняют в управлении.

Фото: Правительство СК

Благотворительную акцию, проводимую на Ставрополье, отметил полпред президента России в СКФО Юрий Чайка.

- Это не теория, а настоящая практика малых дел, которые приводят к большим результатам. Думаю, такой подход может и должен тиражироваться в других субъектах и отраслях. Это действенная и что важно, оперативная мера поддержки как бизнеса, так и людей, которым необходима любая помощь уже сегодня, - считает Чайка.

Следующими, кто получит наборы, будут жители Невинномысска и Кочубеевского района. На это затратят до пяти миллионов рублей из средств пожертвований.

ИСТОЧНИК KP.RU