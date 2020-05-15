На Ставрополье от коронавируса умерло 26 человек

15 Май 2020 2020-05-15T08:14:56+03:00

Три пациента с подтвержденным диагнозом скончались за прошедшие сутки

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Печальные новости сообщил утром 15 мая губернатор Ставрополья. За сутки скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

Всего в регионе зафиксировано 26 жертв. За сутки появилось еще 60 зараженных.

Всего на Ставрополье заболели 1308 пациентов.

- Нам еще немало надо сделать для того, чтобы победить болезнь. Но посильный вклад в это может внести каждый - соблюдая меры предосторожности, пользуясь на улице и в общественных местах средствами противовирусной защиты. Пожалуйста, не забывайте об этом, - обратился губернатор к ставропольцам.

ИСТОЧНИК KP.RU