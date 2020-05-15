На Ставрополье от коронавируса умерло 26 человек
Печальные новости сообщил утром 15 мая губернатор Ставрополья. За сутки скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
Всего в регионе зафиксировано 26 жертв. За сутки появилось еще 60 зараженных.
Всего на Ставрополье заболели 1308 пациентов.
- Нам еще немало надо сделать для того, чтобы победить болезнь. Но посильный вклад в это может внести каждый - соблюдая меры предосторожности, пользуясь на улице и в общественных местах средствами противовирусной защиты. Пожалуйста, не забывайте об этом, - обратился губернатор к ставропольцам.
ИСТОЧНИК KP.RU