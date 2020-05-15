На Ставрополье работник завода до смерти избил коллегу

15 Май 2020 2020-05-15T10:11:26+03:00

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего»

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Инцидент произошел днем 5 мая на заводе ООО «ДСК «ГРАС – Светлоград». Там между двумя рабочими произошел конфликт из-за отказа 46-летнего потерпевшего починить дробильный станок.

Во время ссоры злоумышленник ударил кулаком по голове коллеги. От полученных травм мужчина через два дня скончался в больнице.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU