На Ставрополье работник завода до смерти избил коллегу
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего»
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Инцидент произошел днем 5 мая на заводе ООО «ДСК «ГРАС – Светлоград». Там между двумя рабочими произошел конфликт из-за отказа 46-летнего потерпевшего починить дробильный станок.
Во время ссоры злоумышленник ударил кулаком по голове коллеги. От полученных травм мужчина через два дня скончался в больнице.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU