В Ставрополе медикам из горбольницы №2 доплатили за работу с зараженными коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T10:34:40+03:00

О том, что гарантированные государством средства получат все, кто рискует собой ради спасения здоровья и жизней других, на днях заверил губернатор

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Вчера, 14 мая главврач городской клинической больницы № 2 Ставрополя. Анатолий Былим сообщил, что выплаты медикам в условиях распространения коронавирусной инфекции осуществляются сегодня по двум постановлениям Правительства РФ.

Так, согласно постановлению № 415 выплаты полагаются тем, кто контактировал с пациентами, подозреваемыми в заражении COVID-19.

В этой части в больнице №2 Ставрополя за апрель деньги на общую сумму более 823 тыс. рублей получили 53 сотрудника, в том числе 23 врача, 24 медсестры и 6 санитарок.

Согласно постановлению №484 выплаты положены медикам, работающим непосредственно с инфицированными. В эту категорию в больнице вошли 105 человек, из них 32 врача, 50 медсестер и 23 санитарки.

Общая сумма перечисленных медикам средств составила более 4 млн рублей. Все выплаты за апрель пришли строго по графику.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у главного врача и нескольких медиков Городской клинической больницы №2 города Ставрополь обнаружили коронавирус. В начале мая Анатолий Былим вылечился от коронавируса. О том, что врач заразился COVID-19, стало известно 17 апреля.

Его изолировали в медучреждении и начали лечение. После этого Былим завел страничку в Instagram, где информировал подписчиков о своем самочувствии, проводимом лечении и отвечал на интересующие вопросы.

В регионе по-прежнему продолжают действовать ограничительные меры. Врачи призывают жителей сидеть дома, чтобы уберечься от заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU