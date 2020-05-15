На Ставрополье произошло ДТП с погибшим и четырьмя пострадавшими

15 Май 2020 2020-05-15T10:45:53+03:00

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В Предгорном районе произошло ДТП с летальным исходом. По предварительной причине, виной всему стало непредоставление преимущества в движении. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 14 мая, после 17 часов. 57-летний водитель "Фольксваген Пассат" выезжал со строительных складов, но не пропустил "Ладу Приору". Машины столкнулись, в результате чего управлявший иномаркой мужчина скончался в карете "Скорой помощи".

- Его пассажир, а также водитель и два пассажира (в том числе 8-летний ребенок) отечественного автомобиля госпитализированы, - говорится в сообщении.

Мальчик отделался ушибами: в момент ДТП он был пристегнут.

ИСТОЧНИК KP.RU