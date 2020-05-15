На Ставрополье за сутки прибавилось 60 заболевших коронавирусом

15 Май 2020 2020-05-15T12:25:12+03:00

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Коронавирус продолжает забирает жизни. Так, на Ставрополье скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона. Всего в крае – 23 смертельных случая.

Рост смертности, расследование самоубийства и запуск санаториев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. За сутки прибавилось еще 60 человек. Губернатор Ставрополья сегодня выразил глубокие соболезнования родным и близким умершим.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что согласно постановлению губернатора Ставрополья, с 18 мая, вводят обязательный масочный режим. В Железноводске будут штрафовать за отсутствие защитных масок и перчаток. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- Прошу обратить внимание, что с 18 мая до 1 июля ношение маски является для каждого из нас обязательным, в том числе при выходе из квартиры, в подъезде, на улице, на транспорте, в магазинах. При нарушении- штраф до 30 тысяч рублей по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Берегите себя и своих близких! Опасность реальна для каждого, - обратился градоначальник Евгений Моисеев к местным жителям.

ИСТОЧНИК KP.RU