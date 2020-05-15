На Ставрополье собрали первый урожай клубники
На Ставрополье сорвали первые ягоды клубники. Аграрии из Кочубеевского района собрали урожай в тепличном хозяйстве в селе Ивановском. На полях растут сразу несколько сортов клубники.
Теплицу построили с помощью регионального Министерства сельского хозяйства. Фермеры могут получить грант на развитие бизнеса. С 2012 года фермам и потребительским кооперативам предоставили около 3,3 миллиарда рублей.
- Сейчас сложно точно сказать, каким он будет, учитывая непростые погодные условия в нынешнем году. Но, уверен, чтобы обеспечить собственные потребности края, – ягод нам хватит. Скоро ставропольская клубника появится на прилавках. Где-то – уже есть, - написал губернатор Владимир Владимиров.
К концу мая в Ивановском соберут первый урожай черешни.
ИСТОЧНИК KP.RU