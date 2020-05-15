На Ставрополье водитель устроила перед полицией "театр на капоте"

15 Май 2020 2020-05-15T13:32:11+03:00

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В Грачевском районе поймали нетрезвого водителя. Женщина хотела уйти от наказания и устроила небольшую комедийную сценку, в которую, правда, никто не поверил. Об инциденте, заснятом на видео, рассказывает пресс-служба ГИБДД по Ставрополью.

Ночью инспектор по пути домой заметил внедорожник, который вилял по дороге. Полицейский остановил машину и увидел, что за рулем нетрезвая женщина. Она еле связывала слова, постоянно икала и не держалась на ногах. На место прибыл экипаж ГИБДД.

Чтобы полиция не наказывала, водитель решила разыграть представление. Выйдя из машины, она легла на капот и сказала, что шла пешком. Лежит - потому что плохо; на капоте своего внедорожника - так уж совпало.

Женщина сымитировала отдых на капоте машины перед полицией.Видео: ГИБДД по Ставрополью

От освидетельствования она женщина отказалась.

- По данному факту составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КРФобАП. Гражданке грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, - сказано в сообщении.

После нарушительница пошла домой.

ИСТОЧНИК KP.RU