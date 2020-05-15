На Ставрополье МФЦ края начали принимать заявления о выплатах на детей

15 Май 2020 2020-05-15T14:05:09+03:00

При посещении офисов руководство МФЦ просит ставропольцев использовать перчатки и маски, а также отказаться от визита, если есть признаки ОРВИ

Изменить размер текста: A A

С 15 мая во всех МФЦ Ставрополья начался прием заявлений на предоставление мер господдержки семей с детьми, предусмотренных Указами президента РФ.

Речь идет о ежемесячной выплате с апреля по июнь 2020 года в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет, единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, пособии на детей от 3 до 7 лет в размере 4921,5 рублей.

Прием заявителей проводится строго по предварительной записи. Во всех помещениях МФЦ соблюдаются меры профилактики в связи с распространением коронавирусной инфекции.

При посещении офисов руководство МФЦ просит ставропольцев использовать перчатки и маски, а также отказаться от визита, если есть признаки ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU