2020-05-15T14:05:09+03:00
Общество

На Ставрополье МФЦ края начали принимать заявления о выплатах на детей

При посещении офисов руководство МФЦ просит ставропольцев использовать перчатки и маски, а также отказаться от визита, если есть признаки ОРВИ
Ася АСРЯН
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С 15 мая во всех МФЦ Ставрополья начался прием заявлений на предоставление мер господдержки семей с детьми, предусмотренных Указами президента РФ.

Речь идет о ежемесячной выплате с апреля по июнь 2020 года в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет, единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, пособии на детей от 3 до 7 лет в размере 4921,5 рублей.

Прием заявителей проводится строго по предварительной записи. Во всех помещениях МФЦ соблюдаются меры профилактики в связи с распространением коронавирусной инфекции.

При посещении офисов руководство МФЦ просит ставропольцев использовать перчатки и маски, а также отказаться от визита, если есть признаки ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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