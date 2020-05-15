2020-05-15T15:05:23+03:00
Общество

На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 24 мая

С 18 мая вводится обязательный масочный режим
Ася АСРЯН
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С 18 мая в крае вводится масочный режимС 18 мая в крае вводится масочный режимФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня, 15 мая вышло постановление губернатора Ставрополья, согласно которому, в регионе режим самоизоляции продлевается до 24 мая включительно.

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А теперь ответ на вопрос про выданные ставропольцам спецпропуска. Они автоматически признаются действительными до 24 мая.

На них не нужно проставлять дополнительные отметки. Также на Ставрополье открываются небольшие магазины непродовольственных товаров. Условия такие: площадь торгового зала до 350 квадратных метров, отдельный наружный (уличный) вход, обеспечение одновременного нахождения в торговом зале не более 1 человека на 5 квадратных метров площади.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что коронавирус продолжает забирать жизни. Так, на Ставрополье скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона. Всего в крае – 23 смертельных случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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