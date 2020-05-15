На Ставрополье режим самоизоляции продлили до 24 мая

15 Май 2020 2020-05-15T15:05:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 мая вышло постановление губернатора Ставрополья, согласно которому, в регионе режим самоизоляции продлевается до 24 мая включительно.

Рост смертности, расследование самоубийства и запуск санаториев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

А теперь ответ на вопрос про выданные ставропольцам спецпропуска. Они автоматически признаются действительными до 24 мая.

На них не нужно проставлять дополнительные отметки. Также на Ставрополье открываются небольшие магазины непродовольственных товаров. Условия такие: площадь торгового зала до 350 квадратных метров, отдельный наружный (уличный) вход, обеспечение одновременного нахождения в торговом зале не более 1 человека на 5 квадратных метров площади.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что коронавирус продолжает забирать жизни. Так, на Ставрополье скончались еще три человека с подтвержденным диагнозом. Об этом 15 мая сообщил губернатор региона. Всего в крае – 23 смертельных случая.

ИСТОЧНИК KP.RU